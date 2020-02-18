Фавр: «Боруссия» Д готова к встрече с ПСЖ

Главный тренерподелился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с

«При подготовке к этому поединку мы посмотрели ряд матчей ПСЖ. Проанализировали игру его футболистов, и мы готовы к встрече с ними. Это очень опасная команда, которая показала в своей группе результат сильно лучше "Реала". Этим все сказано. В конечном итоге, все зависит от нашей игры.

Конечно, выступления за "Боруссию" будут чем-то новым для Эрлинга Холанна, но в этом сезоне он уже играл в Лиге чемпионов с "Зальцбургом", так что, думаю, у него не уйдет много времени, чтобы полностью здесь освоиться», — цитирует Фавра официальный сайт УЕФА.

Матч «Боруссия» — ПСЖ пройдет 18 февраля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало — в 23:00 по московскому времени. 0