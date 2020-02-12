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    «Монако» выплатит деньги воспитавшим Головина ДЮСШ

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    Руководство «Монако» переведет солидарные выплаты детско-юношеским спортивным школам, принявшим участие в воспитании полузащитника Александра Головина.

    Александр Головин
    Александр Головин

    Ранее стало известно, что школа в Калтане не получила 16 миллионов рублей от трансфера Головина в «Монако» из-за незнания правил.

    «После трансфера Александра Головина в июле 2018 года в следующем месяце "Монако" обратился в клубы, в которых он занимался, чтобы сообщить им о трансфере и начать процедуру перевода солидарных выплат. Не получив ответа, клуб выступил с напоминаниями в марте 2019 года.

    В ноябре прошлого года "Монако" связался с РФС по этому вопросу и ответил на все запросы, все суммы солидарных выплат подтверждены "Монако" и Российским футбольным союзом.

    "Монако" все еще ждет документов, позволяющих провести солидарные выплаты и таким образом соблюсти существующие правила, так же, как клуб делал всегда», — сообщили ТАСС в пресс-службе клуба из княжества.

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