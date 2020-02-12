«Монако» выплатит деньги воспитавшим Головина ДЮСШ

Руководство «Монако» переведет солидарные выплаты детско-юношеским спортивным школам, принявшим участие в воспитании полузащитника

Ранее стало известно, что школа в Калтане не получила 16 миллионов рублей от трансфера Головина в «Монако» из-за незнания правил.

«После трансфера Александра Головина в июле 2018 года в следующем месяце "Монако" обратился в клубы, в которых он занимался, чтобы сообщить им о трансфере и начать процедуру перевода солидарных выплат. Не получив ответа, клуб выступил с напоминаниями в марте 2019 года.

В ноябре прошлого года "Монако" связался с РФС по этому вопросу и ответил на все запросы, все суммы солидарных выплат подтверждены "Монако" и Российским футбольным союзом.

"Монако" все еще ждет документов, позволяющих провести солидарные выплаты и таким образом соблюсти существующие правила, так же, как клуб делал всегда», — сообщили ТАСС в пресс-службе клуба из княжества.

Напомним, что «Монако» купил Головина у ЦСКА за 30 миллионов евро. 0