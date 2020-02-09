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    «Бавария» и «Лейпциг» сильнейшего не выявили

    «Бавария» — «Лейпциг»: счет 0:0

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    В матче 21 тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» сыграла в нулевую ничью с «Лейпцигом».

    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски

    «Бавария» является лидером чемпионата Германии с 43 очками. За первую строчку с командой соревнуется «Лейпциг». У клуба на один пункт меньше.

    Отметим, что «быки» не выигрывают уже третью встречу подряд — 2 ничьи и одно поражение.

    Бундеслига. 21 тур
    «Бавария» — «Лейпциг» — 0:0
    «Бавария»: Нойер, Боатенг (Люка Эрнандес, 67), Павар, Алаба, Киммих, Горетцка (Коман, 85), Дэвис, Гнабри (Коутиньо, 60), Алькантара, Левандовски, Мюллер«Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Анхелиньо, Упамекано, Хальстенберг, Забитцер, Лаймер, Нкунку (Лукман, 82), Адамс, Ольмо (Шик, 69), Вернер (Поульсен, 90)Предупреждения: Лаймер (36), Упамекано (50), Киммих (57), Павар (90)
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