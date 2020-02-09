«Бавария» — «Лейпциг»: счет 0:0

В матче 21 тура немецкой Бундеслиги мюнхенскаясыграла в нулевую ничью с

«Бавария» является лидером чемпионата Германии с 43 очками. За первую строчку с командой соревнуется «Лейпциг». У клуба на один пункт меньше.

Отметим, что «быки» не выигрывают уже третью встречу подряд — 2 ничьи и одно поражение.