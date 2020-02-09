«Бавария» — «Лейпциг»: счет 0:0

Роберт Левандовски
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«Бавария» является лидером чемпионата Германии с 43 очками. За первую строчку с командой соревнуется «Лейпциг». У клуба на один пункт меньше.
Отметим, что «быки» не выигрывают уже третью встречу подряд — 2 ничьи и одно поражение.
Бундеслига. 21 тур
«Бавария» — «Лейпциг» — 0:0
«Бавария»: Нойер, Боатенг (Люка Эрнандес, 67), Павар, Алаба, Киммих, Горетцка (Коман, 85), Дэвис, Гнабри (Коутиньо, 60), Алькантара, Левандовски, Мюллер«Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Анхелиньо, Упамекано, Хальстенберг, Забитцер, Лаймер, Нкунку (Лукман, 82), Адамс, Ольмо (Шик, 69), Вернер (Поульсен, 90)Предупреждения: Лаймер (36), Упамекано (50), Киммих (57), Павар (90)