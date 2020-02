«Олимпиакос» арендовал форварда «Сельты»

на своем официальном сайте объявил об аренде нападающего

Стороны заключили соглашение до конца сезона-2019/20. Греческий клуб также получил право выкупа Мора.

22-летний турецкий футболист ранее выступал в этом сезоне на правах аренды в стамбульском «Галатасарае».

Напомним, во время зимнего трансферного окна «Сельта» арендовала нападающего «Локомотива» Федора Смолова.

Εμρέ Μορ καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / @Emremor29 welcome to Olympiacos FC! 🔴⚪ #Olympiacos #Welcome #EmreMor #WelcomeEmre pic.twitter.com/JeskYBLTCT