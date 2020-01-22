Профсоюз футболистов готов заступиться за Кокорина

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистовпрокомментировал ситуацию с арендой форвардаиз «Зенита» в «Сочи».

Ранее появилась информация, что Кокорин отказывается переходить в «Сочи», хотя клубы обо всем договорились.

«Никто не может заставить игрока перейти в другой клуб без его желания. В настоящий момент мы не владеем всей информацией. Чтобы все понимать, нам нужно пообщаться с Сашей, "Сочи" и "Зенитом". Мы видели, что вчера его поставили играть, дали капитанскую повязку — здорово. Повторюсь, по регламенту нельзя заставить человека что-либо делать вне рамок трудового договора, а в трудовом договоре вряд ли написано, что он обязуется по первому требованию идти в аренду в другой клуб, который ему предложат.

Любого футболиста, если нарушаются его права, готовы всегда защищать. Напомню, мы были первыми, кто, несмотря на всю недавнюю ситуацию, готов был ему помочь. Повторюсь, заставить — нельзя. Переход в аренду требует определенного количества документов, которые Александр также будет подписывать. Ставить эти подписи или нет — решать футболисту. Профсоюз, конечно, следит за ситуацией, и как только там будет что-то происходить неправомерное — сразу же вмешаемся. Пока что, мне кажется, что это больше подогревание ситуации, нежели то, что уже кому-то наступают на горло и заставляют что-либо делать.

Переход согласован, видимо, пока устно между руководителями клубов. Документов же пока нет никаких. Если он не будет попадать в заявку, если его отзаявят, будут более активные и жесткие действия со стороны профсоюза», — приводит слова Зотова «Чемпионат». 0