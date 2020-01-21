«Крылья Советов» просматривают греческого нападающего

На просмотр вна турецком сборе прибыл греческий нападающий, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Последней командой 31-летнего Атанасиадиса был греческий клуб ПАС, в составе которого он забил лишь два гола в 28 матчах.

С 2011 по 2015 год Атанасиадис провел 12 матчей за сборную Греции, но результативными действиями не отметился.

В расположение нашей команды прибыл греческий футболист Стефанос Атанасиадис (Клаус). Нападающему 31 год, принадлежит футбольному клубу ПАС из Греции. pic.twitter.com/haSghR0rBB — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 20 января 2020 г.

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