«Сочи» подтвердил аренду Кокорина

на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего

28-летний футболист будет выступать за сочинскую команду на правах аренды, рассчитанной до окончания нынешнего сезона.

«Аренда до конца сезона. Клубы обо всем договорились. В ближайшее время Кокорин присоединится к команде», — заявил генеральный директор сочинского клуба Дмитрий Рубашко.

Напомним, 28-летний Кокорин 17 сентября вышел из колонии по УДО, где отбывал наказание за участие в двух драках в центре Москвы.

Александр Кокорин на правах аренды будет выступать за «Сочи» до конца сезона РПЛ 2019/20. pic.twitter.com/gJFGVXTryl — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) 21 января 2020 г.

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