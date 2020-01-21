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    «Сочи» подтвердил аренду Кокорина

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    «Сочи» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    28-летний футболист будет выступать за сочинскую команду на правах аренды, рассчитанной до окончания нынешнего сезона.

    «Аренда до конца сезона. Клубы обо всем договорились. В ближайшее время Кокорин присоединится к команде», — заявил генеральный директор сочинского клуба Дмитрий Рубашко.

  • Кокорин проведет остаток сезона в «Сочи»
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    • Напомним, 28-летний Кокорин 17 сентября вышел из колонии по УДО, где отбывал наказание за участие в двух драках в центре Москвы.

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