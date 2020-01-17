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    Ларссон: В России я научился играть быстрее

    Футбол Футбол России Спартак
    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон оценил свое выступление за московский клуб.

    Джордан Ларссон
    Джордан Ларссон

    «Мне кажется, в России я научился играть быстрее. В Швеции, при всем уважении, далеко не самая сильная лига. В России футбол быстрее, он очень энергозатратный. Много борьбы.

    Играть быстрее, быть сильнее, совершенствоватсься, как форвард всегда искать новые способы забивать голы — вот чему я научился и продолжаю учиться в России», — цитирует Ларссона Sport24.

    В нынешнем сезоне Ларссон провел за москвичей 19 матчей, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу. 0

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