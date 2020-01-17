Иванов призвал Федуна уважать решение остальных клубов о расширении РПЛ

Президент «Урала»отреагировал на критику владельца «Спартака»по поводу решения собрания клубов РПЛ расширить лигу до 18 команд.

«Это мнение Федуна. Но ведь большинство клубов проголосовало за расширение, так? Леонид Арнольдович, конечно, имеет право на свою точку зрения. Но считаю, что нужно уважать и решение остальных клубов.

Дополнительные четыре матча при гладком чемпионате приведут к снижению доходов? Да не будет такого. Федун вообще предлагает плей-офф. Он хочет, чтобы каждый день "Спартак" играл с ЦСКА... Но это всем быстро надоест и никто не будет на них ходить! И какую экономическую выгоду он получит?

У нас большая страна. Да выиграем мы от этой реформы с экономической точки зрения! Федун сможет выставлять на эти четыре матча молодежь, чтобы она получала неоценимый опыт.

Конечно, мы очень благодарны Федуну за все, что он делает для российского футбола. Он — молодец! Но не надо убивать футбол на периферии. Не надо недооценивать регионы. Если вы посмотрите на то, кто тренируется в школах "Спартака", ЦСКА, "Локомотива" и так далее, то увидите, что там очень много приезжих мальчишек. Значит, их подготовили на периферии! Футбольная Россия — это не столица.

Я не разделяю мнение о том, что у клубов появится желание торговать играми. Вот просто представить не могу, как могу зайти в раздевалку и сказать тренеру или игрокам: "Ребят, мы сегодня матч продаем". Как такое возможно?! Футболисты все выступают за премиальные, у них есть мотивация.

Если есть факты, давайте привлекать к уголовной ответственности, наказывать клубы. В Италии же "Ювентус" опустили в низшую лигу. Поймали», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс». 0