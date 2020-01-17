Иванов призвал Федуна уважать решение остальных клубов о расширении РПЛ

«Это мнение Федуна. Но ведь большинство клубов проголосовало за расширение, так? Леонид Арнольдович, конечно, имеет право на свою точку зрения. Но считаю, что нужно уважать и решение остальных клубов.
Дополнительные четыре матча при гладком чемпионате приведут к снижению доходов? Да не будет такого. Федун вообще предлагает плей-офф. Он хочет, чтобы каждый день "Спартак" играл с ЦСКА... Но это всем быстро надоест и никто не будет на них ходить! И какую экономическую выгоду он получит?
У нас большая страна. Да выиграем мы от этой реформы с экономической точки зрения! Федун сможет выставлять на эти четыре матча молодежь, чтобы она получала неоценимый опыт.
Конечно, мы очень благодарны Федуну за все, что он делает для российского футбола. Он — молодец! Но не надо убивать футбол на периферии. Не надо недооценивать регионы. Если вы посмотрите на то, кто тренируется в школах "Спартака", ЦСКА, "Локомотива" и так далее, то увидите, что там очень много приезжих мальчишек. Значит, их подготовили на периферии! Футбольная Россия — это не столица.
Я не разделяю мнение о том, что у клубов появится желание торговать играми. Вот просто представить не могу, как могу зайти в раздевалку и сказать тренеру или игрокам: "Ребят, мы сегодня матч продаем". Как такое возможно?! Футболисты все выступают за премиальные, у них есть мотивация.
Если есть факты, давайте привлекать к уголовной ответственности, наказывать клубы. В Италии же "Ювентус" опустили в низшую лигу. Поймали», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс». 0