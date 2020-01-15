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    «Интер» разгромил «Кальяри» в матче Кубка Италии

    «Интер» — «Кальяри»: счет 4:1, обзор голов

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Интер Кальяри
    В матче 1/8 финала Кубка Италии «Интер» на своем поле одержал уверенную победу над «Кальяри» (4:1).

    Ромелу Лукаку
    Ромелу Лукаку

    Хозяева уже на первой минуте встречи открыли счет благодаря точному удару Лукаку, которого один на один с вратарем вывел сам же соперник. Спустя 20 минут Валеро забил второй мяч «нерадзурри».

    Во втором тайме миланцы разыграли угловой на правом фланге. Барелла сделал навес на ближнюю штангу, откуда точно пробил Лукаку, оформивший «дубль» в матче.

    На 73 минуте Олива «размочил счет сильнейшим ударом в ближний угол, пробив метров с 17. Однако менее чем через 10 минут Раноккья убил всю интригу, забив четвертый мяч хозяев. Футболист точно пробил головой после подачи с углового.

    Кубок Италии. 1/8 финала
    «Интер» — «Кальяри» — 4:1
    Голы: 1:0 — 1 Лукаку, 2:0 — 22 Валеро, 3:0 — 49 Лукаку, 3:1 — 72 Олива, 4:1 — 80 Раноккия«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Раноккия, Годин, Димарко (Бираги, 78), Валеро, Брозович (Сенси, 70), Лазаро, Барелла, Санчес (Эспозито, 69), Лукаку«Кальяри»: Ольсен, Ликояннис, Валюкевич, Пизакане, Фараго, Олива, Наингголан, Ионицэ (Жоао Педро, 80), Кастро (Рог, 46), Нандес (Бирса, 80), ЧерриПредупреждения: Ликояннис (46), Годин (65)
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