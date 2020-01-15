«Интер» — «Кальяри»: счет 4:1, обзор голов

В матче 1/8 финала Кубка Италиина своем поле одержал уверенную победу над(4:1).

Хозяева уже на первой минуте встречи открыли счет благодаря точному удару Лукаку, которого один на один с вратарем вывел сам же соперник. Спустя 20 минут Валеро забил второй мяч «нерадзурри».

Во втором тайме миланцы разыграли угловой на правом фланге. Барелла сделал навес на ближнюю штангу, откуда точно пробил Лукаку, оформивший «дубль» в матче.

На 73 минуте Олива «размочил счет сильнейшим ударом в ближний угол, пробив метров с 17. Однако менее чем через 10 минут Раноккья убил всю интригу, забив четвертый мяч хозяев. Футболист точно пробил головой после подачи с углового.