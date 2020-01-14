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    «Барселона» согласовала условия контракта с Сетьеном

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    Новым главным тренером «Барселоны» станет Кике Сетьен, информирует Marca.

    Кике Сетьен
    Кике Сетьен

    Как стало известно изданию, каталонский клуб согласовал условия личного контракта с 61-летним специалистом, известным по работе с «Бетисом».

    В полдень 13 января Эрнесто Вальверде провел последнюю тренировку с командой, после чего президент клуба Жозеп Мария Бартомеу сообщил ему о намерении расторгнуть соглашение.

    Вскоре, после напряженного заседания совета директоров, Сетьен был выбран лучшим вариантом для работы с «Барселоной» до июня.

  • СМИ: «Барселона» расторгнет контракт с Вальверде
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    • Каталонцы официально не объявляют о назначении Сетьена, поскольку еще не уладили все детали расставания с Вальверде. Переговоры должны продолжиться 14 января. 0

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