«Барселона» согласовала условия контракта с Сетьеном

Новым главным тренером «Барселоны» станет, информирует Marca.

Как стало известно изданию, каталонский клуб согласовал условия личного контракта с 61-летним специалистом, известным по работе с «Бетисом».

В полдень 13 января Эрнесто Вальверде провел последнюю тренировку с командой, после чего президент клуба Жозеп Мария Бартомеу сообщил ему о намерении расторгнуть соглашение.

Вскоре, после напряженного заседания совета директоров, Сетьен был выбран лучшим вариантом для работы с «Барселоной» до июня.

Каталонцы официально не объявляют о назначении Сетьена, поскольку еще не уладили все детали расставания с Вальверде. Переговоры должны продолжиться 14 января. 0