«Барселона» — самый доходный футбольный клуб Европы

Финансовое агентство Deloitte подсчитало доходы футбольных клубов в сезоне-2018/19.

Рейтинг возглавила испанская «Барселона», заработавшая по итогам сезона-2018/19 840,8 миллиона евро и потеснившая с первого места мадридский «Реал» (757,3 миллиона). Отметим, до «Барсы» ни один клуб Европы не зарабатывал более 800 миллионов за год.

Третье место занял «Манчестер Юнайтед», который также преодолел барьер в 700 миллионов — 711,5.

Сообщается, что доходы 20 богатейших клубов мира выросли на 11,9% по сравнению с предыдущим финансовым периодом — до 9,3 млрд евро.

Санкт-петербургский «Зенит» занял 28-е место в списке самых доходных футбольных клубов Европы по итогам сезона-2018/19, заработавший 180,4 миллиона евро. 0