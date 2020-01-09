Гендиректор «Зенита»: Дик Адвокат пока не выходил на нас по Кокорину

Генеральный директор «Зенита»прокомментировал возможность аренды 28-летнего нападающего«Фейеноордом».

«Главный тренер роттердамской команды Дик Адвокат хорошо знаком с руководством нашего клуба, так что если бы он хотел обсудить вопрос аренды Кокорина, то сам вышел бы на нас, но этого пока не случилось.

Наверное, информация об интересе к Александру появилась в СМИ от какой-то из заинтересованных сторон.

В ходе зимнего трансферного окна не планируем ни покупать игроков, ни продавать их, ни отдавать в аренду, ни брать из нее, кроме случаев, когда мы обязаны это сделать.

Я имею в виду Ригони», — сказал Медведев «Спорт-Экспрессу». 0