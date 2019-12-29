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    В брестском «Динамо» опровергли возможное назначение Кононова

    Футбол Спартак
    Пресс-служба брестского «Динамо» опровергла информацию о возможном назначении Олега Кононова на пост главного тренера клуба.

    Олег Кононов
    Олег Кононов

    «Очередная утка, которых вокруг клуба в последнее время огромное количество. В нашей детской академии в Бресте работает тренером сын Олега Кононова, Илья. Это и могло стать причиной визита в Брест его отца», — сообщили в «Динамо» сайту by.tribuna.com.

    «Просим наших болельщиков не обращать внимание на подобные вбросы, а руководствоваться официальной информацией. Имя главного тренера будет объявлено в ближайшее время», — добавили в белорусском клубе.

    Напомним, Кононов остается без работы с сентября после того, как был уволен из «Спартака». 0

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