Клопп: «Ливерпуль» старается быть успешным и хорошим, насколько это возможно

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал победу команды в матче против «Вулверхэмптона» (1:0) в 20-м туре АПЛ.

«Это был тяжелый тест, и он прошел правильно. Ставки возрастают, и команда старается быть успешной и хорошей, насколько это возможно. Соперник привык к жесткому ритму игры.

Они внесли некоторые изменения. Думаю, "Вулверхэмптон" не доволен решениями VAR. Мы не имели ничего общего с этими решениями», — передает слова Клоппа ВВС.

«Ливерпуль» набирает 55 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице АПЛ, опережая идущий вторым «Лестер» на 13 очков. У «Вулверхэмптона» 30 очков и восьмое место. 0