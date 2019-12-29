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    Клопп: «Ливерпуль» старается быть успешным и хорошим, насколько это возможно

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу команды в матче против «Вулверхэмптона» (1:0) в 20-м туре АПЛ.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Это был тяжелый тест, и он прошел правильно. Ставки возрастают, и команда старается быть успешной и хорошей, насколько это возможно. Соперник привык к жесткому ритму игры.

    Они внесли некоторые изменения. Думаю, "Вулверхэмптон" не доволен решениями VAR. Мы не имели ничего общего с этими решениями», — передает слова Клоппа ВВС.

    «Ливерпуль» набирает 55 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице АПЛ, опережая идущий вторым «Лестер» на 13 очков. У «Вулверхэмптона» 30 очков и восьмое место. 0

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