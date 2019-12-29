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    Березовский ведет переговоры с армянским клубом

    Футбол Футбол России
    Российский тренер Роман Березовский может возглавить армянский «Пюник».

    Роман Березовский
    Роман Березовский

    Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

    «Я действительно веду переговоры с одним клубом из Армении, однако пока не хотел бы его называть. У меня остались яркие впечатления от работы в "Сочи", я получил серьезный опыт. И пусть главным тренером провел всего два матча, но за неполный месяц успел почувствовать, что эта работа — "мое". Хотелось бы и дальше развиваться как тренеру, нести ответственность за результат», — отметил Березовский.

    Напомним, 45-летний специалист работал в «Сочи» в нынешнем сезоне и в двух матчах был исполняющим обязанности главного тренера. 0

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