Березовский ведет переговоры с армянским клубом

Российский тренерможет возглавить армянский

Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

«Я действительно веду переговоры с одним клубом из Армении, однако пока не хотел бы его называть. У меня остались яркие впечатления от работы в "Сочи", я получил серьезный опыт. И пусть главным тренером провел всего два матча, но за неполный месяц успел почувствовать, что эта работа — "мое". Хотелось бы и дальше развиваться как тренеру, нести ответственность за результат», — отметил Березовский.

Напомним, 45-летний специалист работал в «Сочи» в нынешнем сезоне и в двух матчах был исполняющим обязанности главного тренера. 0