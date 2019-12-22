«Уотфорд» — «МЮ»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 18-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 50-й минуте. Хьюз выполнил кручёную подачу со штрафного на правом фланге, Кабазель головой сделал навесную подачу на Сарра, а тот удачно пробил в борьбе с Шоу с рикошетом от газона — так, что мяч пролетел мимо ноги защитника.

Де Хеа неловко прыгнул, не смог зафиксировать мяч и пропустил в ближний угол над своей головой.

А на 54-й минуте в ворота «МЮ» был назначен пенальти — Ван-Биссака сбил Сарра в своей штрафной. Трой Дини дождался прыжка де Хеа в сторону и мощно пробил по центру ворот, удвоив преимущество «Уотфорда» в счёте.

«Уотфорд», одержавший вторую победу в текущем сезоне, набрал 12 очков и продолжает занимать последнее место в турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Юнайтед», имея в активе 25 очков, расположился на восьмом месте.

В следующем туре «Уотфорд» в гостях сыграет против «Шеффилд Юнайтед», а «Манчестер Юнайтед» на своем поле встретится с «Ньюкаслом».