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    «МЮ» на выезде проиграл аутсайдеру АПЛ

    «Уотфорд» — «МЮ»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 18-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» одержал домашнюю победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 50-й минуте. Хьюз выполнил кручёную подачу со штрафного на правом фланге, Кабазель головой сделал навесную подачу на Сарра, а тот удачно пробил в борьбе с Шоу с рикошетом от газона — так, что мяч пролетел мимо ноги защитника.

    Де Хеа неловко прыгнул, не смог зафиксировать мяч и пропустил в ближний угол над своей головой.

    А на 54-й минуте в ворота «МЮ» был назначен пенальти — Ван-Биссака сбил Сарра в своей штрафной. Трой Дини дождался прыжка де Хеа в сторону и мощно пробил по центру ворот, удвоив преимущество «Уотфорда» в счёте.

    «Уотфорд», одержавший вторую победу в текущем сезоне, набрал 12 очков и продолжает занимать последнее место в турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Юнайтед», имея в активе 25 очков, расположился на восьмом месте.

    В следующем туре «Уотфорд» в гостях сыграет против «Шеффилд Юнайтед», а «Манчестер Юнайтед» на своем поле встретится с «Ньюкаслом».

    АПЛ. 18-й тур
    «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед» — 2:0 (0:0)
    Голы: Сарр, 50 (1:0). Дини, 54 — с пенальти (2:0)«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Каткарт, Кико Фемения, Кабаселе, Капуэ (Р.Перейра, 77), Дукуре (Чалоба, 69), Хьюз, Дини, Деулофеу, Сарр (Саксесс, 87)«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред, Мактоминэй (Мата, 73), Марсьяль, Лингард (Погба, 64), Рэшфорд, Джеймс (Гринвуд, 58)Предупреждения: Капуэ, 36. Шоу, 38. Дукуре, 51. Каткарт, 90+2
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