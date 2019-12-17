Клопп: Должен ли клубный чемпионат мира проводиться в середине сезона, я отвечу, что нет

Главный тренеррассказал о том, что он думает о клубном чемпионате мира. Он ответил на вопрос, стоит ли проводить турнир в середине сезона.

«Если вы спросите меня, должен ли клубный чемпионат мира проводиться в середине сезона, то, если честно, я отвечу, что нет. Но для "Ливерпуля" это самый важный турнир в мире на данный момент, потому что мы находимся здесь.

ФИФА хочет проводить клубный чемпионат мира летом, но это то же самое лето, когда проходит Кубок африканских наций. Они все должны сесть за стол переговоров и не проводить эти важные турниры параллельно.

Нельзя просто добавлять соревнования. Это не работает», — слова Клоппа приводит Twitter журналиста Иэна Дойла. 0