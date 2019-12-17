ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп Гвардиола«Реал» против «Ман Сити». Все расклады перед мегабитвой
  • 19:53
    • Магнитогорский «Металлург» дома обыграл «Нефтехимик»
  • 19:43
    • «Сибирь» на выезде выиграла у «Салавата Юлаева»
  • 19:29
    • «Автомобилист» разгромил «Амур»
  • 17:57
    • Прядкин: Есть задание от РФС рассмотреть варианты реформы РПЛ
  • 17:50
    • Прядкин: Никакой деградации нет в РПЛ
    Все новости спорта

    Клопп: Должен ли клубный чемпионат мира проводиться в середине сезона, я отвечу, что нет

    Футбол ФИФА Клубный чемпионат мира
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, что он думает о клубном чемпионате мира. Он ответил на вопрос, стоит ли проводить турнир в середине сезона.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Если вы спросите меня, должен ли клубный чемпионат мира проводиться в середине сезона, то, если честно, я отвечу, что нет. Но для "Ливерпуля" это самый важный турнир в мире на данный момент, потому что мы находимся здесь.

    ФИФА хочет проводить клубный чемпионат мира летом, но это то же самое лето, когда проходит Кубок африканских наций. Они все должны сесть за стол переговоров и не проводить эти важные турниры параллельно.

    Нельзя просто добавлять соревнования. Это не работает», — слова Клоппа приводит Twitter журналиста Иэна Дойла. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/2020
  • Вчера в 14:23
    •
  • Прогноз
  • «Астон Вилла» — «Ливерпуль»
  • 2.05
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли резерв «Ливерпуля» конкурировать с «Астон Виллой»?
  • «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сохранят ли «быки» лидерство в схватке со «шмелями»?
  • «Боруссия» Д — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Фламенго» уверенно обыграет «Аль-Хиляль»?
  • «Фламенго» — «Аль-Хиляль». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Лига чемпионов Футбол Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/2020Онлайн жеребьёвки 1/8 финала ЛЧ 2019/2020: когда матчи, кто с кем играет Вчера в 14:231
  • 19:15
    • Стал известен список игроков «Реала» на матч с «Барселоной»
  • 18:57
    • Клопп: Должен ли клубный чемпионат мира проводиться в середине сезона, я отвечу, что нет
  • 18:15
    • «Вест Хэм» может взять Йовича в аренду
    Эрлинг Холанд Футбол Трансферный дайджест. 10—16 декабряС кем ведет переговоры Сульшер, кто получил предложение от «Барселоны», кого купит «Ливерпуль» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 19:060
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Реал» выстоять на «Камп Ноу»?
  • 4.52
    •
  • 17:40
    • Ван Дейк — лучший игрок года в Англии по версии Ассоциации футбольных болельщиков
  • 17:28
    • Луческу получил предложение от «Сантоса»
  • 17:21
    • Гвардиола: Сейчас Артета — часть команды. Я не знаю, чем закончатся переговоры с «Арсеналом»
    Лига Европы Футбол Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2019/2020Онлайн жеребьёвки 1/16 финала ЛЕ 2019/2020: когда матчи, кто с кем играет Вчера в 15:300
  • 11:31
    • Поветкин намерен стать чемпионом мира
  • 11:14
    • «Реалу» интересен 17-летний футболист «Ренна»
  • 09:58
    • «Эвертон» опроверг договоренность с Анчелотти
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие