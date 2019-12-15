Экс-игрок «Зенита» может оказаться в «МЮ»

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    «Манчестер Юнайтед» планирует усилить состав во время зимнего трансферного окна, сообщает The Mirror.

    Леандро Паредес
    Леандро Паредес

    По информации источника, манкунианцы заинтересованы в подписании в январе полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса и нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

    Предполагается, что в общем трансфер футболистов обойдется английскому клубу в 120 миллионов фунтов стерлингов (около 144 миллионов евро).

    Напомним, ПСЖ приобрел Паредеса у «Зенита» за 40 миллионов евро в январе 2019 года. В нынешнем сезоне 25-летний аргентинский полузащитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах на клубном уровне и не отметился результативными действиями. 0

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