Экс-игрок «Зенита» может оказаться в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» планирует усилить состав во время зимнего трансферного окна, сообщает The Mirror.

По информации источника, манкунианцы заинтересованы в подписании в январе полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса и нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Предполагается, что в общем трансфер футболистов обойдется английскому клубу в 120 миллионов фунтов стерлингов (около 144 миллионов евро).

Напомним, ПСЖ приобрел Паредеса у «Зенита» за 40 миллионов евро в январе 2019 года. В нынешнем сезоне 25-летний аргентинский полузащитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах на клубном уровне и не отметился результативными действиями. 0