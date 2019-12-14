ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мэйсон ГринвудЛига Европы предоставила отличный шанс молодежи «Манчестер Юнайтед»
  • 07:14
    • «Хьюстон» разгромил «Орландо», «Милуоки» продлил победную серию
  • 21:39
    • Загитова приняла решение приостановить карьеру
  • 21:59
    • Тутберидзе: Загитова полтора года просила дать ей паузу
  • 21:00
    • IBU продолжает расследование дел Слепцовой и Устюгова
  • 17:05
    • ВЭБ станет основным владельцем ЦСКА
    Все новости спорта

    Клуб Бекхэма проявляет интерес к двум игрокам «Зенита»

    Футбол Трансферы MLS Футбол России Зенит
    «Интер Майами» хочет купить двух игроков «Зенита», сообщает Miami Herald.

    Себастьян Дриусси
    Себастьян Дриусси

    По информации источника, американский клуб заинтересован в приобретении полузащитника Матиаса Краневиттера и нападающего Себастьяна Дриусси. За двух аргентинцев клуб экс-полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма готов заплатить 30 миллионов долларов.

    26-летний Краневиттер в текущем сезоне провел лишь два матча в чемпионате России. 23-летний Дриусси в 15 матчах забил один гол и сделал одну голевую передачу.

    Напомним, «Интер Майами» стартует в МЛС 1 марта 2020 года. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 3—9 декабря
  • 09/12/2019 в 20:42
    •
  • Прогноз
  • «Реал Сосьедад» — «Барселона»
  • 1.77
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что ожидает «Барсу» в непростой выездной встрече?
  • «Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Во втором матче сборной России будет много голов
  • Россия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Продолжит ли «Ливерпуль» уверенно побеждать в АПЛ?
  • «Ливерпуль» — «Уотфорд». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    ЦСКА — «Эспаньол» Футбол Бесполезная победа. ЦСКА негромко «хлопнул дверью» в КаталонииРеакция спортивных СМИ на победу ЦСКА в заключительном матче Лиги Европы Вчера в 01:581
  • 07:57
    • Клуб Бекхэма проявляет интерес к двум игрокам «Зенита»
  • 08:49
    • Эмери отказал «Эвертону»
  • 08:33
    • «Ривер Плей» выиграл Кубок Аргентины
    «Хетафе» — «Краснодар» Футбол Худший евросезон российского футбола. «Хетафе» унизил «Краснодар»Бесславный вылет «Краснодара» из еврокубков — в нашем обзоре прессы Вчера в 00:390
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Уотфорд» с новым тренером остановить «Ливерпуль»?
  • 3.47
    •
  • 07:43
    • Милнер продлил контракт с «Ливерпулем»
  • 07:29
    • Харден установил новый рекорд НБА
  • 00:58
    • «Леганес» упустил победу над «Алавесом»
    Фрагмент матча Хоккей Тройка Шипачева показала суперхоккей и спасла сборную России от разгромаСМИ — о поражении сборной России от Швеции на Евротуре Вчера в 14:090
  • 18:19
    • Рахимов может возглавить «Крылья Советов»
  • 17:50
    • Бе выиграл спринт в Хохфильцене, у Логинова — бронза
  • 15:17
    • Миронова завоевала бронзу в спринте на этапе КМ в Австрии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие