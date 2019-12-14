Клуб Бекхэма проявляет интерес к двум игрокам «Зенита»

хочет купить двух игроков, сообщает Miami Herald.

По информации источника, американский клуб заинтересован в приобретении полузащитника Матиаса Краневиттера и нападающего Себастьяна Дриусси. За двух аргентинцев клуб экс-полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма готов заплатить 30 миллионов долларов.

26-летний Краневиттер в текущем сезоне провел лишь два матча в чемпионате России. 23-летний Дриусси в 15 матчах забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Напомним, «Интер Майами» стартует в МЛС 1 марта 2020 года. 0