Матвеев: После забитого мяча упустили инициативу и проиграли

Наставникдал комментарий касательно неудачного выступления команды в матче Лиги Европы с(3:0).

«"Хетафе" победил заслуженно, но до 75-й минуты была равная игра. Были обоюдные подходы. Мы ожидали плотного матча, так как "Хетафе" играет в плотный футбол. После забитого мяча упустили инициативу и проиграли. Обидно, но что поделать. Это футбол.

Все тянули время, даже мальчики, подающие мячи? Мне не делали замечания за то, что торопил мальчика. Да, я просил болблоя, чтобы он бросал мяч быстрее. Ощущение затяжки времени было.

Проблемы с вылетом в Испанию? Это всегда неприятно, если что-то выходит из графика. Не могу сказать, что это сыграло решающую роль. "Хетафе" — очень дисциплинированная команда. Мы не ожидали лёгкой прогулки. Понимали, что будет сложно. Вышли играть в двух форвардов. Понимали, что нужно побеждать.

Мы говорили, что нам бы хотелось подойти к перерыву в верхней части таблицы РПЛ, чтобы подождать возвращения травмированных и весной выглядеть чуть более интересно. Корректировки графика после вылета из ЛЕ? Одна ситуация, когда выходишь в плей-офф, другая — когда нет. Будет дополнительный сбор», — цитирует Матвеева «Чемпионат». 0