Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвала номинантов на звание лучшего игрока по итогам шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В число претендентов вошли: Неймар (ПСЖ), Жоау Фелиш («Атлетико»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити») и Аркадиуш Милик («Наполи»).

Неймар отметился голом в матче с «Галатасараем» (5:0), Фелиш открыл счет в игре с «Локомотивом» (2:0), хет-трик Жезуса помог «Манчестер Сити» разгромить загребское «Динамо» (4:1), а Милик забил три мяча в ворота «Генка» (4:0).

Помогите выбрать Игрока недели в #ЛигаЧемпионов!

⭐️ Габриэл Жезус

⭐️ Аркадиуш Милик

⭐️ Жоау Феликс

⭐️ Неймар

Голосуйте! ➡ https://t.co/js79HuTJJ4 pic.twitter.com/4jSMWengHN — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 11 декабря 2019 г.

0