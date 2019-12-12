Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Аркадиуш Милик
globallookpress.com
В число претендентов вошли: Неймар (ПСЖ), Жоау Фелиш («Атлетико»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити») и Аркадиуш Милик («Наполи»).
Неймар отметился голом в матче с «Галатасараем» (5:0), Фелиш открыл счет в игре с «Локомотивом» (2:0), хет-трик Жезуса помог «Манчестер Сити» разгромить загребское «Динамо» (4:1), а Милик забил три мяча в ворота «Генка» (4:0).
Помогите выбрать Игрока недели в #ЛигаЧемпионов!— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 11 декабря 2019 г.
⭐️ Габриэл Жезус
⭐️ Аркадиуш Милик
⭐️ Жоау Феликс
⭐️ Неймар
Голосуйте! ➡ https://t.co/js79HuTJJ4 pic.twitter.com/4jSMWengHN