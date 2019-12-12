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    Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

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    УЕФА назвала номинантов на звание лучшего игрока по итогам шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Аркадиуш Милик
    Аркадиуш Милик

    В число претендентов вошли: Неймар (ПСЖ), Жоау Фелиш («Атлетико»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити») и Аркадиуш Милик («Наполи»).

    Неймар отметился голом в матче с «Галатасараем» (5:0), Фелиш открыл счет в игре с «Локомотивом» (2:0), хет-трик Жезуса помог «Манчестер Сити» разгромить загребское «Динамо» (4:1), а Милик забил три мяча в ворота «Генка» (4:0).

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