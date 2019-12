Фати — самый молодой автор гола в истории Лиги чемпионов

В матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионовпринимал

Игра, прошедшая на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Один из голов за «Барселону» забил Ансу Фати. Таким образом, Фати в возрасте 17 лет и 40 дней стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов.

Прежний рекорд принадлежал Питеру Офори-Куайе. Ганцу было всего 17 лет, 6 месяцев и 7 дней, когда он смог поразить ворота «Русенборга» в Лиге чемпионов в 1997 году, выступая за «Олимпиакос».

