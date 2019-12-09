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    Рибалта: Повреждение Малкома — чистое невезение

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    Спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта поделился мнением о травме бразильца Малкома, из-за которой он пропустил четыре месяца.

    Малком
    Малком

    «У Малкома никогда не было большого количества повреждений, а травму, которую он получил здесь, вызвало столкновение с соперником. Да, есть футболисты с длинным послужным списком травм, и когда ты подписываешь контракт с таким игроком, то сильно рискуешь. Случай Малкома не имеет к этому отношения. Он молод, а его повреждение — чистое невезение.

    Положительный момент тут один — даже без Малкома в составе мы уверенно лидируем в таблице. Скоро он вернется, а с ним вместе и Кокорин, так что мы с оптимизмом смотрим в будущее», — цитирует Рибалту «Чемпионат».

    Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. 0

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