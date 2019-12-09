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    Гаттузо станет новым главным тренером «Наполи»

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    Как сообщает представитель Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио, Дженнаро Гаттузо станет новым наставником «Наполи» и сменит Карло Анчелотти.

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо

    Гаттузо, ранее работавший в «Милане», подписал с клубом контракт сроком на 1,5 года. Отмечается, что Анчелотти покинет пост главного тренера «неаполитанцев» даже в случае выхода команды в плей-офф Лиги чемпионов.

    На данный момент «адзурри» находятся в кризисной ситуации. Они не побеждают уже два месяца. В Серии А «Наполи» находится вне зоны еврокубков, занимая 7 место.

    Кроме того, не решена судьба команды в Лиге чемпионов. «небесно-голубые» должны обязательно побеждать «Генк». 0

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