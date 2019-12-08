«Крылья Советов» — «Урал»: счет матча — 2:3, обзор голов

В матче 19-го тура РПЛв Самаре принимали. Результативный матч завершился победой гостей.

Хозяева вышли вперед на 21-й минуте — Никита Чернов забил головой после подачи со штрафного.

Перед перерывом Павел Погребняк сравнял счет, сыграв на добивании после сэйва Сергея Рыжикова.

В дебюте второго тайма Погребняк оформил дубль. Форвард с метра переправил мяч в сетку после скидки партнера.

На 64-й минуте Даян Радоньич после паса пяткой от Антона Зиньковского убежал в штрафную и пробил в дальний.

Вырвать победу гостям удалось на 83-й минуте — прямым ударом со штрафного отличился Отман Эль-Кабир.

«Урал» набрал 24 очка и занимает девятое место в таблице РПЛ. У «Крыльев» — 18 очков и четырнадцатая позиция.