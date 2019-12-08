«Крылья Советов» — «Урал»: счет матча — 2:3, обзор голов

«Крылья Советов» — «Урал»
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Хозяева вышли вперед на 21-й минуте — Никита Чернов забил головой после подачи со штрафного.
Перед перерывом Павел Погребняк сравнял счет, сыграв на добивании после сэйва Сергея Рыжикова.
В дебюте второго тайма Погребняк оформил дубль. Форвард с метра переправил мяч в сетку после скидки партнера.
На 64-й минуте Даян Радоньич после паса пяткой от Антона Зиньковского убежал в штрафную и пробил в дальний.
Вырвать победу гостям удалось на 83-й минуте — прямым ударом со штрафного отличился Отман Эль-Кабир.
«Урал» набрал 24 очка и занимает девятое место в таблице РПЛ. У «Крыльев» — 18 очков и четырнадцатая позиция.
РПЛ. 19-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — «Урал» (Екатеринбург) — 2:3 (1:1)
Голы: Чернов, 21 (1:0). Погребняк, 43 (1:1). Погребняк, 50 (1:2). Радонич, 64 (2:2). Эль-Кабир, 83 (2:3)«Крылья Советов»: Рыжиков, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Анюков, Терехов (Кабутов, 61), Гацкан (Радонич, 55), Тимофеев, Мияйлович, Зиньковский, Соболев«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Кухарчик (Бавин, 68), Фидлер (Егорычев, 54), Аугустыняк, Бикфалви, Эль-Кабир, ПогребнякПредупреждения: Фидлер, 26. Ароян, 53. Мияйлович, 63. Анюков, 78. Соболев, 87. Меркулов, 90+3