Примера. «Атлетико» потерял очки, «Реал» примет «Эспаньол»

«Вильярреал» — «Атлетико» — 0:0
В стартовом матче 16-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Атлетико». Команды не забили голов.
«Атлетико» не смог выиграть в третьем подряд матче Примеры. У команды Диего Симеоне в активе 26 очков и шестое место в таблице Примеры.
У «Вильярреала» — 19 очков и двенадцатая позиция.
Примера. 16-й тур
«Вильярреал» — «Атлетико» — 0:0
«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Кинтилья, Иборра (Морланес, 73), Мойсес Гомес (Токо-Экамби, 68), Тригерос, Замбо, Морено, Чиквуэзе«Атлетико»: Облак, Ариас (Триппьер, 80), Фелипе, Эрмосо, Лоди, Коке, Сауль, Эррера (Льоренте, 84), Партей (Витоло, 59), Мората, Жоау ФеликсПредупреждения: Мората, 15. Замбо, 38. Тригерос, 74
«Реал» — «Эспаньол»
7 декабря, 15:00 мск
«Гранада» — «Алавес»
7 декабря, 18:00 мск
«Леванте» — «Валенсия»
7 декабря, 20:30 мск
«Барселона» — «Мальорка»
7 декабря, 23:00 мск
«Эйбар» — «Хетафе»
8 декабря, 14:00 мск
«Бетис» — «Атлетик» Бильбао
8 декабря, 16:00 мск
«Вальядолид» — «Реал Сосьедад»
8 декабря, 18:00 мск
«Леганес» — «Сельта»
8 декабря, 20:30 мск