Примера. «Атлетико» потерял очки, «Реал» примет «Эспаньол»

Шесть лет падения. Как «МЮ» докатился до такой жизни?

Блестящий «Брайтон» и ужасный «Арсенал». «Канониры» остаются в яме

Альваро Мората globallookpress.com

С 6 по 8 декабря проходят матчи 16-го тура чемпионата Испании по футболу

«Вильярреал» — «Атлетико» — 0:0 В стартовом матче 16-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Атлетико». Команды не забили голов. «Атлетико» не смог выиграть в третьем подряд матче Примеры. У команды Диего Симеоне в активе 26 очков и шестое место в таблице Примеры. У «Вильярреала» — 19 очков и двенадцатая позиция. Примера. 16-й тур «Вильярреал» — «Атлетико» — 0:0 «Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Кинтилья, Иборра (Морланес, 73), Мойсес Гомес (Токо-Экамби, 68), Тригерос, Замбо, Морено, Чиквуэзе«Атлетико»: Облак, Ариас (Триппьер, 80), Фелипе, Эрмосо, Лоди, Коке, Сауль, Эррера (Льоренте, 84), Партей (Витоло, 59), Мората, Жоау ФеликсПредупреждения: Мората, 15. Замбо, 38. Тригерос, 74 «Реал» — «Эспаньол» 7 декабря, 15:00 мск «Гранада» — «Алавес» 7 декабря, 18:00 мск «Леванте» — «Валенсия» 7 декабря, 20:30 мск «Барселона» — «Мальорка» 7 декабря, 23:00 мск «Эйбар» — «Хетафе» 8 декабря, 14:00 мск «Бетис» — «Атлетик» Бильбао 8 декабря, 16:00 мск «Вальядолид» — «Реал Сосьедад» 8 декабря, 18:00 мск «Леганес» — «Сельта» 8 декабря, 20:30 мск «Осасуна» — «Севилья» 8 декабря, 23:00 мск 0

Доставка в:

В центре внимания