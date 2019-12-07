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    Примера. «Атлетико» потерял очки, «Реал» примет «Эспаньол»

    Подробности матчей 16-го тура испанской Примеры

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    С 6 по 8 декабря проходят матчи 16-го тура чемпионата Испании по футболу

    «Вильярреал» — «Атлетико» — 0:0

    В стартовом матче 16-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Атлетико». Команды не забили голов.

    «Атлетико» не смог выиграть в третьем подряд матче Примеры. У команды Диего Симеоне в активе 26 очков и шестое место в таблице Примеры.

    У «Вильярреала» — 19 очков и двенадцатая позиция.

    Примера. 16-й тур
    «Вильярреал» — «Атлетико» — 0:0
    «Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Кинтилья, Иборра (Морланес, 73), Мойсес Гомес (Токо-Экамби, 68), Тригерос, Замбо, Морено, Чиквуэзе«Атлетико»: Облак, Ариас (Триппьер, 80), Фелипе, Эрмосо, Лоди, Коке, Сауль, Эррера (Льоренте, 84), Партей (Витоло, 59), Мората, Жоау ФеликсПредупреждения: Мората, 15. Замбо, 38. Тригерос, 74

    «Реал» — «Эспаньол»

    7 декабря, 15:00 мск

    «Гранада» — «Алавес»

    7 декабря, 18:00 мск

    «Леванте» — «Валенсия»

    7 декабря, 20:30 мск

    «Барселона» — «Мальорка»

    7 декабря, 23:00 мск

    «Эйбар» — «Хетафе»

    8 декабря, 14:00 мск

    «Бетис» — «Атлетик» Бильбао

    8 декабря, 16:00 мск

    «Вальядолид» — «Реал Сосьедад»

    8 декабря, 18:00 мск

    «Леганес» — «Сельта»

    8 декабря, 20:30 мск

    «Осасуна» — «Севилья»

    8 декабря, 23:00 мск

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