Источник: Федотов возглавит «Сочи»

«Сочи»

«Оренбург»

Новым главным тренеромс большой долей вероятности станет, в настоящее время тренирующий утверждает Sport24.

Как передает источник, нынешний наставник «газавиков» уже обговорил основные условия контракта с южанами, осталось лишь уладить последние детали.

Отмечается, что о назначении могут объявить уже в воскресенье, 8 декабря. «Сочи» обратился к кандидатуре Федотова после того, как сорвались переговоры с экс-наставником «Рубина» Курбаном Бердыевым.

Напомним, 20 ноября «Сочи» объявил об отставке главного тренера команды Александра Точилина. Обязанности главного тренера исполняет Роман Березовский.

«Сочи» замыкает турнирную таблицу РПЛ, «Оренбург» находится на 12-й строчке. 0