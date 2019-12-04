ЦСКА интересуется хавбеком «Спортинга»

Московский ЦСКА интересуется полузащитником «Спортинга», сообщает O Jogo

По информации источника, «Спортинг» не намерен отдавать 22-летнего хавбека в аренду, а также хочет сохранить 20% прав на Вендела.

Португальский клуб готов отпустить полузащитника зимой за 20 млн евро. Бразильцем интересуется и бразильский «Фламенго».

Контракт Вендела со «Спортингом» рассчитан до 2023 года. Сумма фиксированного выкупа игрока — 60 млн евро.

Вендел является воспитанником «Флуминенсе». В текущем сезоне он принял участие в 14 матчах на клубном уровне.

На счету полузащитника 2 забитых мяча и 1 результативная передача. Контракт бразильца со «Спортингом» рассчитан до лета 2023 года. 0