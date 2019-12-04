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    ЦСКА интересуется хавбеком «Спортинга»

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    Московский ЦСКА интересуется полузащитником «Спортинга» Венделом Вале, сообщает O Jogo.

    Вендел Вале
    Вендел Вале

    По информации источника, «Спортинг» не намерен отдавать 22-летнего хавбека в аренду, а также хочет сохранить 20% прав на Вендела.

    Португальский клуб готов отпустить полузащитника зимой за 20 млн евро. Бразильцем интересуется и бразильский «Фламенго».

    Контракт Вендела со «Спортингом» рассчитан до 2023 года. Сумма фиксированного выкупа игрока — 60 млн евро.

    Вендел является воспитанником «Флуминенсе». В текущем сезоне он принял участие в 14 матчах на клубном уровне.

    На счету полузащитника 2 забитых мяча и 1 результативная передача. Контракт бразильца со «Спортингом» рассчитан до лета 2023 года. 0

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