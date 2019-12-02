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    Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча»

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    Лидер «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» France Football по итогам 2019 года

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    В 2019 году Месси вместе с каталонским клубом выиграл чемпионат Испании, а также в составе сборной Аргентины завоевал бронзу Кубка Америки.

    Ранее Лионель Месси был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.

    Это награда стала шестой для 32-летнего аргентинского футболиста. Ранее Месси завоевывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году.

    По количеству «Золотых мячей» аргентинец вышел на первое место, обогнав форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

    Предыдущим обладателем «Золотого мяча» был полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, который и вручил награду Месси.

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