Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча»

Лидер «Барселоны»стал обладателем «Золотого мяча» France Football по итогам 2019 года

В 2019 году Месси вместе с каталонским клубом выиграл чемпионат Испании, а также в составе сборной Аргентины завоевал бронзу Кубка Америки.

Ранее Лионель Месси был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.

Это награда стала шестой для 32-летнего аргентинского футболиста. Ранее Месси завоевывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году.

По количеству «Золотых мячей» аргентинец вышел на первое место, обогнав форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Предыдущим обладателем «Золотого мяча» был полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, который и вручил награду Месси.

