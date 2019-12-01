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    «Болонья» победила «Наполи»

    «Наполи» — «Боолонья»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 14-го тура итальянской серии А «Болонья» на выезде победила «Наполи» со счетом 2:1.

    «Болонья»
    «Болонья»

    Неаполитанцы открыли счет на 41-й минуте — отличился Фернандо Льоренте. На 58-й минуте счет сравнял Андреас Ольсен, а на 80-й победу «Болонье» принес Никола Сансоне.

    Отметим, что на 95-й минуте «Наполи» отыгрался, однако гол Льоренте был отменен из-за офсайда.

    Это был первый матч после возвращения главного тренера болонцев Синиши Михайловича, который прошел курс химиотерапии и в конце ноября объявил об успешном лечении от лейкемии.

    «Наполи» с 20-ю очками остался на седьмом месте в таблице Серии А, а «Болонья» поднялась на четыре позиции и стала 12-й. 0

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