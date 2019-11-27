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    Дзагоев: Постараемся реабилитироваться перед собой и перед болельщиками

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    Полузащитник ПФК ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о готовности накануне домашней игры Лиги Европы с «Лудогорцем».

    Алан Дзагоев
    Алан Дзагоев

    Напомним, в первом круге «Лудогорец» разгромил ЦСКА со счётом 5:1.

    «Работаю в общей группе. Физически становлюсь с каждым днем все лучше и лучше, но в полной мере тяжело оценить свое функциональное состояние.

    Я сыграл 35 минут с "Крыльями Советов", чувствовал себя хорошо. Готовлюсь к завтрашнему матчу, а там будет видно.

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    С хорошими игроками всегда легко найти общий язык на футбольном поле. С Николой Влашичем приятно играть, он никогда не жадничает. Если он берет игру на себя, это правильный выбор.

    Мы с ним всегда найдем взаимопонимание. Несколько матчей уже провели. Он сейчас ведет игру, забивает, отдает голевые передачи.

    Я точно не звезда! Что касается опасений при единоборствах, в голове это сидит. Пытаюсь отгонять эти мысли. Важно психологическое состояние.

    Но на поле обо всем этом забываешь, даже с "Крыльями" во время матча об этом не думал. Мысли неприятные бывают перед игрой, но я дую на них, чтобы они исчезли, как от цунами (улыбается).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Такое бывает, что нужно реабилитироваться перед самими собой и перед болельщиками. Постараемся завтра это сделать. Конечно, проигрывать с таким счетом нам непозволительно.

    Такое бывает в футболе, даже "Реал" проиграл "Барселоне" 0:5. Самое главное — извлечь уроки. Виктор Михайлович нам все о сопернике расскажет, и мы сделаем все возможное, чтобы взять реванш.

    Бывают матчи, в которых в твои ворота залетает все. В Разграде — одна из таких игр. Это футбол, такое бывает. Ничего не поделаешь», — приводит слова игрока клубная пресс-служба. 0

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