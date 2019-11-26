WADA: Рекомендации комитета по соответствию не распространяются на Евро-2020

В WADA прокомментировали возможное отстранение России от проведения Евро-2020, матчи которого должны пройти в Санкт-Петербурге.

«Чемпионат Европы не является мультиспортивным событием или мировым первенством, это региональный/континентальный турнир по одному виду спорта.

Поэтому рекомендации комитета по соответствию на него не распространяются. Как и аналогичные региональные руководящие органы, сам УЕФА напрямую не подчиняется Всемирному антидопинговому кодексу.

УЕФА — член Международной федерации футбола (ФИФА), которая является подписантом кодекса. (Несмотря на то, что УЕФА сам не подписал кодекс, он обязан выполнять его условия, а отслеживание их выполнения входит в сферу ответственности ФИФА)», — сообщил «Р-Спорту» в письме представитель WADA.

Комитет соответствия WADA порекомендовал исполкому организации отстранить Россию на 4 года от участия в крупных турнирах под своим флагом, а также лишить РФ права проведения крупных турниров. 0