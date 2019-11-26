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    Дембеле: Мы просто должны показать все, на что способны

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    Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле рассказал о готовности к матчу группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

    Мусса Дембеле
    Мусса Дембеле

    «Конечно, есть ощущение, что нас ждет решающий матч. Однако ни к чему создавать излишнее давление на команду, мы просто должны показать все, на что способны.

    Будем играть без Мемфиса Депая, это так. Но у нас хорошая команда. Я не переживаю по поводу отсутствия голов в Лиге чемпионов УЕФА. Я играл, помогал команде, и завтра мы будем действовать как команда.

    Статус этой игры ничего не меняет. Мы будем играть на максимуме, потому что приехали сюда за победой.

    Это немного непривычные условия для нас. Но это в то же время и плюс. Нам просто нужно показать максимум в этих условиях.

    Наши победы дают нам веру в успех. Мы видим, что команда прогрессирует. Мы неважно начали чемпионат. Но завтра покажем все, чтобы выиграть.

    Успех в субботнем матче дался нам потому, что мы действуем, думаем и побеждаем как одна команда», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита». 0

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