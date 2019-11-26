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    Булыкин: Верю в победу «Локомотива» в матче с «Байером»

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    Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».

    Дмитрий Булыкин
    Дмитрий Булыкин

    «Нас ждет игра на результат. "Байеру" необходима победа, и он будет идти вперед, много атаковать. Важно, чем на это ответят "железнодорожники". Несмотря на гостевой матч и не самые приятные погодные условия, немцы будут играть только на победу и постараются навязать свою игру с первых же минут. Но я верю в "Локомотив" и в то, что все закончится в пользу москвичей», — приводят слова Булыкина «Известия».

    Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Байер» состоится сегодня, 26 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 20:55 мск.

    После 5 туров железнодорожники набрали 3 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Леверкузенский «Байер» замыкает таблицу с таким же количеством очков, уступая российскому клубу по личным встречам. «Ювентус» с 10 очками возглавляет квартет и уже обеспечил себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов, у «Атлетико» в активе семь очков. 0

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