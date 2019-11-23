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    «Ливерпуль» и «Лестер» набрали по три очка

    «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В рамках 13-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» в гостях одолел «Кристал Пэлас» — 2:1.

    «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»
    «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»

    «Красные» открыли счет на 49-й минуте, когда Эндрю Робертсон с левого фланга отправил мяч в центр штрафной, Садио Мане принял его и точно пробил из-под защитника.

    «Стекольщики» отыгрались на 82-й минуте. Вильфрид Заа, приняв пас от Эндроса Таунсенда, нанес точный удар с пределов штрафной.

    Еще через три минуты мерсисайдцы вновь получили минимальный перевес. Гости выполнили навес с углового, во вратарской возникла суматоха, в результате которой мяч отскочил прямо на ногу Роберто Фирмино, который из убойной позиции не промахнулся.

    АПЛ. 13-й тур
    «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» — 1:2 (0:0)
    Голы: 0:1 — 49 Мане, 1:1 — 82 Заа, 1:2 — 85 Фирмино«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд (Келли, 70), Кэйхилл, ван Анхолт, Томкинс, Таунсенд, Макартур, Миливоевич, Куяте (Шлупп, 72), Заа, Айю (Бентеке, 76)«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Ловрен, Александер-Арнолд, Вейналдум, Фабиньо, Окслейд-Чемберлен (Ориги, 64), Хендерсон (Милнер, 79), Мане, Фирмино (Гомес, 89)Предупреждение: Фабиньо (54)

    В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает первое место (37 очков), а «Кристал Пэлас» — 14-е (15 очков).

    «Лестер» в выездном матче 13-го тура чемпионата Англии переиграл «Брайтон» — 2:0.

    «Лисы» забили первый гол на 64-й минуте. Джейми Варди убежал в быструю контратаку и сделал пас на свободного Айосе Переса, который пробил мимо голкипера.

    На 82-й минуте отличился уже сам Варди, реализовав пенальти.

    АПЛ. 13-й тур
    «Брайтон» — «Лестер» — 0:2 (0:0)
    Голы: 0:1 — 64 Перес, 0:2 — 82, пенальти Варди«Брайтон»: Райан, Уэбстер, Даффи, Берн, Монтойя (Скелотто, 77), Стивенс (Биссума, 77), Марч (Мюррей, 83), Муй, Проппер, Троссард, Мопе«Лестер»: Шмейхель, Эванс (Морган, 62), Сеюнджю, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Мэддисон, Ндиди, Тилеманс, Барнс (Грэй, 78), Перес (Прат, 70), ВардиПредупреждения: Уэбстер (16), Стивенс (48)

    «Лестер» занимает второе место в турнирной таблице (29 очков), а «Брайтон» — 12-е (15 очков). 0

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