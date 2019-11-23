«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: счет матча 1:2, обзор голов

«Красные» открыли счет на 49-й минуте, когда Эндрю Робертсон с левого фланга отправил мяч в центр штрафной, Садио Мане принял его и точно пробил из-под защитника.
«Стекольщики» отыгрались на 82-й минуте. Вильфрид Заа, приняв пас от Эндроса Таунсенда, нанес точный удар с пределов штрафной.
Еще через три минуты мерсисайдцы вновь получили минимальный перевес. Гости выполнили навес с углового, во вратарской возникла суматоха, в результате которой мяч отскочил прямо на ногу Роберто Фирмино, который из убойной позиции не промахнулся.
В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает первое место (37 очков), а «Кристал Пэлас» — 14-е (15 очков).
«Лестер» в выездном матче 13-го тура чемпионата Англии переиграл «Брайтон» — 2:0.
«Лисы» забили первый гол на 64-й минуте. Джейми Варди убежал в быструю контратаку и сделал пас на свободного Айосе Переса, который пробил мимо голкипера.
На 82-й минуте отличился уже сам Варди, реализовав пенальти.
«Лестер» занимает второе место в турнирной таблице (29 очков), а «Брайтон» — 12-е (15 очков). 0