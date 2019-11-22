ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Нью-Йорк Айлендерс»НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Айлендерс», «Флорида» победила «Анахайм», «Сент-Луис» разгромил «Калгари»
  • 01:03
    • Ибрагимович может перейти в «Тоттенхэм»
  • 22:16
    • «Спартак» забросил семь шайб минскому «Динамо»
  • 19:29
    • СМИ: «Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
  • 17:44
    • Сборная России узнала соперника по 1/4 финала Кубка Дэвиса
  • 17:25
    • Кокорин рад участвовать даже в двусторонках
    Все новости спорта

    СМИ: Бензема продлит контракт с «Реалом»

    Футбол Футбол Испании Реал Мадрид
    Нападающий «Реала» Карим Бензема в ближайшее время подпишет новый контракт с мадридским клубом, утверждает Marca.

    Карим Бензема
    Карим Бензема

    Как сообщает источник, новое соглашение будет рассчитано до 2023 года. Нынешний контракт французского футболиста с мадридцами истекает по окончании следующего сезона.

    Напомним, Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. В общей сложности нападающий провел за «сливочных» 480 матчей во всех турнирах, забил 233 гола и отдал 129 результативных передач.

    С «Королевским клубом» француз выиграл два чемпионата Испании, четыре Лиги чемпионов и четыре клубных чемпионата мира. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Как пройдет жеребьевка финальной стадии Евро-2020
  • 20/11/2019 в 01:46
    •
  • Прогноз
  • «Леванте» — «Мальорка»
  • 1.78
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» прервет победное шествие «Тамбова»?
  • «Тамбов» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Боруссия» Д не станет громить аутсайдера чемпионата
  • «Боруссия» Д — «Падерборн». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
  • ПСЖ продолжит побеждать
  • ПСЖ — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол Новые вызовы Моуринью. Португальца ждут важные проблемы в «Тоттенхэме»Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» пришел на смену успешному Маурисио Почеттино 20/11/2019 в 21:470
  • 09:55
    • Мишина и Галлямов — третьи после короткой программы в Японии
  • 08:56
    • Степанова и Букин идут вторыми в ритм-танце на ГП Японии
  • 07:04
    • «Химки» проиграли «Валенсии» в матче Евролиги
    Артемий Панарин Хоккей Дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон», «Оттава» победила «Монреаль»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 ноября Вчера в 07:290
  • Экспресс дня

  • ПСЖ отомстит «Лиллю» за разгром в прошлом сезоне?
  • 2.61
    •
  • 09:41
    • «Нью-Орлеан» в гостях обыграл «Финикс»
  • 09:25
    • Бейл не планирует возвращаться в «Тоттенхэм»
  • 09:11
    • СМИ: Бензема продлит контракт с «Реалом»
    Евро-2020 Футбол Как пройдет жеребьевка финальной стадии Евро-2020Рассказываем все подробности о предстоящей жеребьевке финальной стадии Евро-2020 20/11/2019 в 01:460
  • 07:19
    • Благодаря трипл-даблу Адетокунбо «Милуоки» обыграл «Портленд»
  • 00:42
    • Дриусси: Не могу поверить, что Кокорин провел год без футбола
  • 00:20
    • Тренер «Брешии» выгнал Балотелли с тренировки
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие