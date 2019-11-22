СМИ: Бензема продлит контракт с «Реалом»

Нападающийв ближайшее время подпишет новый контракт с мадридским клубом, утверждает Marca.

Как сообщает источник, новое соглашение будет рассчитано до 2023 года. Нынешний контракт французского футболиста с мадридцами истекает по окончании следующего сезона.

Напомним, Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. В общей сложности нападающий провел за «сливочных» 480 матчей во всех турнирах, забил 233 гола и отдал 129 результативных передач.

С «Королевским клубом» француз выиграл два чемпионата Испании, четыре Лиги чемпионов и четыре клубных чемпионата мира. 0