Моуринью: Я рад присоединиться к великому клубу

Новый главный тренерпрокомментировал свое назначение.

«Я рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и такими страстными болельщиками. Качество, как в команде, так и в академии волнует меня. Меня привлекает работа с этими футболистами», — цитирует Моуринью пресс-служба клуба.

Жохе Моуринью впервые начала работать в Англии в 2004 году, когда возглавил «Челси». Лондонцев он покинул в 2007 году, а в 2013 снова принял команду, с которой проработал до 2015 года.

В 2016 году португалец возглавил «Манчестер Юнайтед» из которого ушел в 2018 году. 0