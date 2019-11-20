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    Моуринью: Я рад присоединиться к великому клубу

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    Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал свое назначение.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «Я рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и такими страстными болельщиками. Качество, как в команде, так и в академии волнует меня. Меня привлекает работа с этими футболистами», — цитирует Моуринью пресс-служба клуба.

    Жохе Моуринью впервые начала работать в Англии в 2004 году, когда возглавил «Челси». Лондонцев он покинул в 2007 году, а в 2013 снова принял команду, с которой проработал до 2015 года.

  • Официально: Моуринью возглавил «Тоттенхэм»
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