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    Бразилия разгромила команду Южной Кореи

    Бразилия — Южная Корея: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Бразилии Сборная Южной Кореи
    Сборная Бразилии разгромила команду Южной Кореи (3:0) в товарищеском матче, прошедшем в Абу-Даби.

    Бразилия — Южная Корея
    Бразилия — Южная Корея

    Счет в матче был открыт на 9-й минуте. Лукас Пакета с линии вратарской головой замкнул навес от Лоди.

    На 36-й минуте Фабиньо получил по ногам в метре от корейской штрафной. Филиппе Коутиньо великолепно исполнил этот стандарт, отправив мяч точно в верхний угол ворот.

    Затяжная комбинация бразильцев на 60-й минуте завершается ударом Данило, который с линии штрафной пробил очень мощно, вратарь с таким выстрелом справиться не смог.

    Товарищеский матч
    Бразилия — Южная Корея — 3:0 (2:0)
    Голы: 1:0 — Лукас Пакета (9), 2:0 — Коутиньо (36), 3:0 — Данило (60)Бразилия: Алиссон, Лоди (Эмерсон, 88), Данило, Маркиньос, Милитао, Коутиньо, Фабиньо, Лукас Пакета (Фирмино, 84), Артур (Дуглас Луис, 80), Ришарлисон, Габриэл Жезус (Родриго, 88)Южная Корея: Чжо Хен У, Ким Мин Чжэ, Ким Ен Гвон, Ким Чжин Су, Ким Мун Хван, Чжон У Ен, Чжу Се Чжон (Хван Ин Бом, 88), Ли Чжэ Сон (Квон Чхан Хун, 76), Сон Хын Мин, Хван Хи Чхан (На Сан Хо, 65), Хван Ый ЧжоПредупреждение: Хван Хи Чхан (34)

    Ранее команда Венесуэлы на выезде в контрольной встрече разгромила сборную Японии со счетом 4:1. 0

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