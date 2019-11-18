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    Реднапп: «Тоттенхэму» нужно продать Эриксена

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    Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Гарри Реднапп высказал свое мнение о футболисте Кристиане Эриксене, а также о том, какие действия по отношению к датчанину стоит сделать клубу.

    Кристиан Эриксен
    Кристиан Эриксен

    «Я не вижу, как Эриксен подписывает новое соглашение с "Тоттенхэмом". Он ждёт окончания этого контракта, а затем летом бесплатно уйдёт из клуба. Так как он не хочет оставаться и выразил желание уйти, нужно искать ему замену. Если он не намерен быть частью команды, это тяжело. Команде нужны такие игроки, которые будут биться за клуб. "Тоттенхэму" нужно продать Эриксена.

    Без сомнений, Эриксен — великолепный игрок. Он фантастический футболист, но сейчас он находится в плохой форме. Кристиан определённо не показывает тот футбол, который от него ждут, и совершенно ясно заявил, что хочет уйти из "Тоттенхэма", хотя и клуб предлагал ему новый контракт. В любом случае, чтобы перейти в команду, в которую он хочет, ему нужно начать играть лучше», — передает слова специалиста The Sun. 0

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