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    «МЮ» на «Олд Траффорд» взял верх над «Брайтоном»

    «МЮ» — «Брайтон»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу над «Брайтоном» — 3:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 17-й минуте открыли хозяева. Антони Марсьяль сделал передачу на Андреаса Перейру, который с четырнадцати метров пробил по воротам. После рикошета от Стивенса мяч влетел в ближний угол, на что не сумел среагировать Райан.

    Спустя две минуты «МЮ» удвоил преимущество благодаря автоголу. Фред справа со штрафного навесил на Магуайра. Мяч отскочил к Мауктоминею, которому попытался помешать Дэви Проппер, но отправил футбольный снаряд в собственные ворота.

    На 64-й минуте гости отквитали один мяч. Гросс от углового флага навесил точно на Льюиса Данка, который головой пробил точно по воротам «МЮ».

    А спустя две минуты Фред отличной передачей вывел слева к воротам Марсьяля. Антони обыграл Райана и откатил мяч на Рэшфорда. Маркус с двенадцати метров пробил в перекладину, от которой футбольный снаряд залетел в сетку.

    После этой встречи «красные дьяволы» набрали 16 очков и располагаются на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с 15 очками занимает 11-ю строчку.

    АПЛ. 12-й тур
    «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон & Хоув» — 3:1 (2:0)
    Голы: Перейра, 17 (1:0). Преппер, 19 — в свои ворота (2:0). Данк, 64 (2:1). Рэшфорд, 66 (3:1)«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Уильямс (Рохо, 90+1), Фред, Перейра (Лингард, 70), Мактоминэй, Марсьяль, Рэшфорд (Гринвуд, 90+1), Джеймс«Брайтон & Хоув»: Райан, Даффи, Монтойя (Марч, 46), Данк, Берн, Преппер, Стивенс, Альсате, Мопей, Троссар (Гросс, 59), Конноли (Маррей, 46)Предупреждения: Стивенс, 5. Данк, 19. Монтойя, 30. Рэшфорд, 45. Берн, 45+2. Уильямс, 58. Преппер, 74
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