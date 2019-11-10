«МЮ» — «Брайтон»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 12-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу над— 3:1.

Счет в матче на 17-й минуте открыли хозяева. Антони Марсьяль сделал передачу на Андреаса Перейру, который с четырнадцати метров пробил по воротам. После рикошета от Стивенса мяч влетел в ближний угол, на что не сумел среагировать Райан.

Спустя две минуты «МЮ» удвоил преимущество благодаря автоголу. Фред справа со штрафного навесил на Магуайра. Мяч отскочил к Мауктоминею, которому попытался помешать Дэви Проппер, но отправил футбольный снаряд в собственные ворота.

На 64-й минуте гости отквитали один мяч. Гросс от углового флага навесил точно на Льюиса Данка, который головой пробил точно по воротам «МЮ».

А спустя две минуты Фред отличной передачей вывел слева к воротам Марсьяля. Антони обыграл Райана и откатил мяч на Рэшфорда. Маркус с двенадцати метров пробил в перекладину, от которой футбольный снаряд залетел в сетку.

После этой встречи «красные дьяволы» набрали 16 очков и располагаются на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с 15 очками занимает 11-ю строчку.