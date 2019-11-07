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    Кевин Фолланд: Нам хотелось оказать давление на «Локомотив», и у нас это получилось

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    На официальном сайте УЕФА появилась новость с интервью форварда леверкузенского «Байера» Кевина Фолланда. Напомним, что вчера команда обыграла «матрасников» со счетом 2:1.

    Кевин Фолланд
    Кевин Фолланд

    «Сегодня было очень важно победить. Все видели турнирную таблицу, "Байеру" были нужны очки. Встреча была важна также и с психологической точки зрения, нам требовалось доказать, что мы в состоянии играть с командами уровня "Атлетико". Нам хотелось оказать давление на "Локомотив", и у нас это получилось, мы набрали три очка. Теперь нужно победить в Москве, хотя это будет сложно», — сказал Фолланд.

    «Локомотив» и «Байер» сойдутся в очной дуэли 26 ноября. «Железнодорожники» будут принимать соперника у себя дома. 0

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