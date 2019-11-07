Родриго: Когда играешь рядом с Бензема, все становится намного легче

Нападающий «Реала», оформивший хет-трик в матче Лиги чемпионов с(6:0), поделился впечатлениями после встречи.

«Я уже отнес мяч в свой шкафчик в раздевалке. Хочу, чтобы парни на нем расписались.

Когда забивал третий гол, то уже понимал, что это идеальный хет-трик, все три мяча я забил по-разному: левой ногой, головой, правой. Когда уже направлялся в раздевалку, парни мне это напомнили.

Когда играешь рядом с Бензема, все становится намного легче. Он — десятка, который играет как девятка. Очень рад играть бок о бок с ним.

Безумно рад происходящему. Мечты становятся явью. С каждым днем я прибавляю чуть быстрее, чем сам мог ожидать. Но сохраняю настрой на тяжелый труд», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0