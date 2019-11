Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА назвала номинантов на звание лучшего игрока по итогам четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В число претендентов вошли вратарь ПСЖ Кейлор Навас, защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими, вингер «Реала» Родриго и нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон.

Дубль и голевая передача Сона позволили «шпорам» разгромить в гостях «Црвену Звезду» (4:0), Родриго оформил хет-трик в матче с «Галатасараем» (6:0), четыре сейва Наваса принесли парижанам победу над «Брюгге» (1:0), а Хакими забил два мяча в ворота «Интера» (3:2).

Who gets your vote? 🤔

⭐️ Acharf Hakimi

⭐️ Rodrygo

⭐️ Heung-Min Son

⭐️ Keylor Navas#UCL | @FTBSantander