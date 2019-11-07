Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

В число претендентов вошли вратарь ПСЖ Кейлор Навас, защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими, вингер «Реала» Родриго и нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон.
Дубль и голевая передача Сона позволили «шпорам» разгромить в гостях «Црвену Звезду» (4:0), Родриго оформил хет-трик в матче с «Галатасараем» (6:0), четыре сейва Наваса принесли парижанам победу над «Брюгге» (1:0), а Хакими забил два мяча в ворота «Интера» (3:2).
Who gets your vote? 🤔— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 6 ноября 2019 г.
⭐️ Acharf Hakimi
⭐️ Rodrygo
⭐️ Heung-Min Son
⭐️ Keylor Navas#UCL | @FTBSantander