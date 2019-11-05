«Зенит» — «РБ Лейпциг»: счет 0:1 после первого тайма, обзор гола

Питерскийна своем поле проигрывает немецкому(0:1) после первого тайма матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 14-й минуте немцы поразили ворота хозяев. Хальстенберг принял передачу Нкунку у штрафной, обыграл Смольникова, продвинулся чуть вперёд и пробил из-под Барриоса — мяч залетел в дальний угол ворот.

Однако после просмотра видеоповтора мяч был отменен из-за игры рукой у Нкунку.

На второй добавленной минуте «Зенит» мог открыть счет. Ерохин с центра поля сделал пас Дзюбе к левому флангу, Артём в штрафную запустил мяч под рывок Азмуна.

Сердар продвинулся вперёд и в борьбе пробил от угла вратарской — мяч прокатился рядом с дальней штангой.

А на четвертой компенсированной минуте «Лейпциг» открыл счет. Немцы заработали стандарт у штрафной «Зенита», Забитцер пробил в стенку, но мяч отлетел на Диего Демме, который поразил ворота. 0