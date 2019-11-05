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    «Зенит» уступает «Лейпцигу» после первого тайма

    «Зенит» — «РБ Лейпциг»: счет 0:1 после первого тайма, обзор гола

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    Питерский «Зенит» на своем поле проигрывает немецкому «РБ Лейпцигу» (0:1) после первого тайма матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 14-й минуте немцы поразили ворота хозяев. Хальстенберг принял передачу Нкунку у штрафной, обыграл Смольникова, продвинулся чуть вперёд и пробил из-под Барриоса — мяч залетел в дальний угол ворот.

    Однако после просмотра видеоповтора мяч был отменен из-за игры рукой у Нкунку.

    На второй добавленной минуте «Зенит» мог открыть счет. Ерохин с центра поля сделал пас Дзюбе к левому флангу, Артём в штрафную запустил мяч под рывок Азмуна.

    Сердар продвинулся вперёд и в борьбе пробил от угла вратарской — мяч прокатился рядом с дальней штангой.

    А на четвертой компенсированной минуте «Лейпциг» открыл счет. Немцы заработали стандарт у штрафной «Зенита», Забитцер пробил в стенку, но мяч отлетел на Диего Демме, который поразил ворота. 0

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