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    Нагельсманн: Не ожидали, что «Зенит» будет играть от обороны

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    Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн прокомментировал результат матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита» (2:0).

    Юлиан Нагельсманн
    Юлиан Нагельсманн

    «Мы заслуженно победили. Не ожидали, что "Зенит" будет играть от обороны.

    У нас было много времени, местами этим не очень воспользовались, торопились. Создали два-три хороших шанса. Забили перед паузой. Когда забили второй гол, матч был закончен.

    Мы готовили команду в первом матче на схему с тремя центральными, сейчас был идентичный план. Но мы готовились и к 4-4-2 со стороны "Зенита".

    Когда увидели Осорио в основе, было понятно, что соперники будут действовать в три защитника, хотя мы больше рассчитывали на четыре.

    Почему Вернер не попал в основу? Он не чувствовал себя на сто процентов готовым и не мог играть с первых минут», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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