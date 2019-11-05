Нагельсманн: Не ожидали, что «Зенит» будет играть от обороны

Главный тренер «Лейпцига»прокомментировал результат матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против(2:0).

«Мы заслуженно победили. Не ожидали, что "Зенит" будет играть от обороны.

У нас было много времени, местами этим не очень воспользовались, торопились. Создали два-три хороших шанса. Забили перед паузой. Когда забили второй гол, матч был закончен.

Мы готовили команду в первом матче на схему с тремя центральными, сейчас был идентичный план. Но мы готовились и к 4-4-2 со стороны "Зенита".

Когда увидели Осорио в основе, было понятно, что соперники будут действовать в три защитника, хотя мы больше рассчитывали на четыре.

Почему Вернер не попал в основу? Он не чувствовал себя на сто процентов готовым и не мог играть с первых минут», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0