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    Бакаев: Ошибки судей бывают, но нужно самим забивать

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    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями после поражения красно-белых от «Арсенала» (0:1) в матче 15-го тура чемпионата России.

    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    23-летний Бакаев пропускал игру из-за перебора желтых карточек.

    «Первый тайм и судейство? Ошибки тоже бывают, конечно, обидно. Что поделаешь? Нельзя оставлять результат матча на судей или еще кого-то. Нужно самим забивать и выигрывать. Все ошибаются.

    "Спартак" на верном пути. Вы сами видели то, как команда играла во втором тайме. Ничего не дали сделать "Арсеналу" фактически.

    Мы должны прогрессировать. Хоть 20 человек встанут, то будем добиваться своего», — сказал Бакаев в эфире «Арена Live» на Youtube-канале красно-белых. 0

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