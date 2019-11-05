Бакаев: Ошибки судей бывают, но нужно самим забивать

Полузащитник «Спартака»поделился впечатлениями после поражения красно-белых от(0:1) в матче 15-го тура чемпионата России.

23-летний Бакаев пропускал игру из-за перебора желтых карточек.

«Первый тайм и судейство? Ошибки тоже бывают, конечно, обидно. Что поделаешь? Нельзя оставлять результат матча на судей или еще кого-то. Нужно самим забивать и выигрывать. Все ошибаются.

"Спартак" на верном пути. Вы сами видели то, как команда играла во втором тайме. Ничего не дали сделать "Арсеналу" фактически.

Мы должны прогрессировать. Хоть 20 человек встанут, то будем добиваться своего», — сказал Бакаев в эфире «Арена Live» на Youtube-канале красно-белых. 0