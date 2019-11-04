Лаймер: Дзюба очень опасен, но мы его нейтрализовали в Лейпциге

Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

«Лейпциг» в двух последних матчах победил со счетом 6:1 и 8:0. В первом матче с «Зенитом» «Лейпциг» победил со счетом 2:1.

«Мы показали, что умеем в этих играх, хотя у нас не все получилось. Но во вторник мы можем показать большее.

Я не могу смотреть в будущее. Соперникам нужно побеждать, но нам тоже. Мы ориентируемся на себя, надо выполнять свой план с первой до последней секунды.

Рост Дзюбы — 196 сантиметров, это габаритный, очень мощный игрок. Он в штрафной площади очень опасен но мы его нейтрализовали в Лейпциге. И если удастся и во вторник, то все будет нормально.

Это очень ровная группа. При жеребьевке поняли, что каждый может обыграть каждого. Так и получается. Это равная группа. Когда мы показываем, что умеем, тогда обыграем любого.

Кого выделю в составе "Зенита"? Не хочу выделять одного. Но Иванович играл в больших клубах, а это говорит о многом», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0