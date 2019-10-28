РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока октября
globallookpress.com
Болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер» сделают выбор между следующими кандидатами:
Артем Дзюба («Зенит») — 3 игры, 4 гола, 3 голевые передачи.
Роман Еременко («Ростов») — 2 игры, 3 гола.
Сердар Азмун («Зенит») — 3 игры, 2 гола, 3 голевые передачи.
Эванс Кангва («Арсенал») — 3 игры, 2 гола.
Сослан Джанаев («Сочи») — 3 игры, 3 отбитых пенальти, 5 пропущенных голов.
Напомним, что лучшим футболистом РПЛ в сентябре был признан полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк. 0