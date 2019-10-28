ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКАЦСКА в крутом пике, «Динамо» возвращается к жизни
  • 12:34
    • Назначены арбитры на матчи 1/8 финала Кубка России
  • 10:49
    • Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА-2023
  • 08:05
    • «Оклахома» разгромила «Голден Стэйт», «Лейкерс» обыграли «Шарлотт»
  • 01:34
    • «Лацио» вырвал победу у «Фиорентины»
  • 01:26
    • ПСЖ разгромил «Марсель», Мбаппе и Икарди оформили дубли
    Все новости спорта

    РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока октября

    Футбол РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    РПЛ на своем официальном сайте назвала пятерку претендентов на звание лучшего футболиста чемпионата по итогам октября.

    РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока октября
    РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока октября

    Болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер» сделают выбор между следующими кандидатами:

    Артем Дзюба («Зенит») — 3 игры, 4 гола, 3 голевые передачи.
    Роман Еременко («Ростов») — 2 игры, 3 гола.
    Сердар Азмун («Зенит») — 3 игры, 2 гола, 3 голевые передачи.
    Эванс Кангва («Арсенал») — 3 игры, 2 гола.
    Сослан Джанаев («Сочи») — 3 игры, 3 отбитых пенальти, 5 пропущенных голов.

    Напомним, что лучшим футболистом РПЛ в сентябре был признан полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Перспективный» Жирков и Артем Джокер. «Зенит» без проблем разобрался с «Крыльями»
  • Вчера в 20:02
    •
  • Прогноз
  • «Барселона» — «Вальядолид»
  • 1.64
  • Завтра в 23:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Нефтехимик» продлить свою победную серию?
  • «Нефтехимик» — «Адмирал». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Сохранят ли «Сэбс» лидерство в Восточной конференции?
  • «Баффало» — «Аризона». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • На «Сибирь-Арене» хозяева не разочаруют фанатов
  • «Сибирь» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон» Хоккей НХЛ. Два очка Панарина и два очка Бучневича, шайба ДадоноваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 28 октября 07:490
  • 12:19
    • РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока октября
  • 10:35
    • Тедеско: «Спартак» — очень амбициозный клуб
  • 10:17
    • Хачанов поднялся на одну позицию в рейтинге ATP
    Диего Коста Футбол Примера. «Севилья» одолела «Хетафе», «Атлетико» победил «Атлетик»Подробности матчей десятого тура чемпионата Испании по футболу 01:460
  • Экспресс дня

  • Вернет ли «Барселона» себе лидерство в Примере?
  • 2.96
    •
  • 10:01
    • Рибери может получить дисквалификацию
  • 08:54
    • Фьолусон: С такими командами, как «Оренбург», играть всегда сложно
  • 08:38
    • Клопп: «Тоттенхэм» может доставить проблемы любой команде в мире
    Артем Дзюба Футбол «Перспективный» Жирков и Артем Джокер. «Зенит» без проблем разобрался с «Крыльями»Обзор СМИ после победы «Зенита» в Самаре Вчера в 20:020
  • 08:23
    • Сульшер назвал сроки возвращения Погба
  • 07:03
    • Месси: У меня есть мечта поиграть за «Ньюэллс Олд Бойз»
  • 22:02
    • «Арсенал» упустил победу над «Кристал Пэласом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие