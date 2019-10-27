«Гранада» — «Бетис»: счет матча 1:0, обзор гола

Единственный гол хозяева забили в середине первого тайма — отличился Альваро Вадильо на 61-й минуте.
«Гранада» набрала 20 очков и вышла на первое место в турнирной таблице Примеры. «Бетис» идет восемнадцатым, набрав 9 очков.
Примера. 10-й тур
«Гранада» — «Бетис» — 1:0 (0:0)
Гол: Вадильо, 61«Гранада»: Силва, Диас, Дуарте, Санчес, Нева, Гоналон, Азиз, Эррера (Брайс, 60), Вадильо (Сольдадо, 74), Мачис, Фернандес (Х.А.Мартинес, 79)«Бетис»: Хоэль Роблес, Феддаль (Борха Иглесиас, 78), Манди, Педраса (Алекс Морено, 72), Эмерсон, Хави Гарсия (Хоакин, 71), Гуардадо, Каналес, Фекир, Тельо, Лорен МоронПредупреждения: Мачис, 9. Хави Гарсия, 11. Эррера, 24. Фекир, 29. Феддаль, 45. Сольдадо, 75. Хоакин, 79